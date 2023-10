L’Îlot famille, pour partager un moment privilégié avec son « tout-petit » Ludothèque Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret L’Îlot famille, pour partager un moment privilégié avec son « tout-petit » Ludothèque Amilly, 7 novembre 2023, Amilly. L’Îlot famille, pour partager un moment privilégié avec son « tout-petit » 7 novembre – 19 décembre, les mardis Ludothèque L’Îlot famille est le « lieu d’accueil enfant-parent » de la Maison de la petite enfance d’Amilly. Ouvert les mardis matin, semaines impaires, hors vacances scolaires, l’Ilot Familles est un Lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) qui reçoit les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, accompagnés d’un adulte familier (*), pour passer du temps ensemble, jouer, se parler, rencontrer des enfants, des parents. Les futurs parents sont également les bienvenus. Trois accueillantes sont présentes durant ces matinées gratuites, anonymes et sans inscription. Quand ?

Deux mardis matin par mois (semaines impaires hors vacances scolaires) entre 9h et 12h.

Prochains rendez-vous : 12 septembre, 26 septembre, 10 octobre, 7 novembre…

Entrée libre et gratuite. Où ?

À la Maison de la Petite Enfance – 304, rue de la Libération

Contact : 02 38 28 76 75 Ludothèque 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

