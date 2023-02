Semaine nationale de la petite enfance Ludothèque Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

Orne

Semaine nationale de la petite enfance Ludothèque, 21 mars 2023, Alençon. Semaine nationale de la petite enfance 21 – 24 mars Ludothèque Différents temps d’accueil à la Ludothèque sont proposés aux partenaires du centre social et aux familles. Ludothèque 28 rue de Vicques 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie Mardi : Temps d’accueil réservé aux partenaires

Mercredi : Temps d’accueil lors de l’ouverture tout public

Jeudi : Temps d’accueil réservé aux familles (de préférence sur inscription)

Vendredi : Temps d’accueil réservé aux classes de Toute Petite et Petite Section de l’école du Point du Jour, accompagnées des parents des élèves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+01:00

2023-03-24T11:30:00+01:00

