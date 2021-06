Chantepie Avenue des Meliettes Chantepie, Ille-et-Vilaine Ludosignes Avenue des Meliettes Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Avenue des Meliettes, le dimanche 27 juin à 15:30

Des rencontres sourds-entendants, ouverts aux enfants et aux adultes autour du jeu et la pratique de la Langue des signes française. Sur inscription

Gratuit – sur inscription

Je joue et je signe à la ludothèque Quai des jeux. Avenue des Meliettes avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie Les Écottais Ille-et-Vilaine

2021-06-27T15:30:00 2021-06-27T16:30:00

