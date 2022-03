Ludorama 8# Parc de la Crapaudine Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ludorama 8# Parc de la Crapaudine, 21 mai 2022, Nantes. 2022-05-21

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Tout public La Sauce Ludique propose un festival dédié aux jeux : jeux de société, espace 0-6 ans, escape phone, jeux en bois et autres surprises ! Le festival est gratuit et en accès libre. Parc de la Crapaudine adresse1} Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0695567992 https://lasauceludique.wixsite.com/site/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc de la Crapaudine Adresse Avenue des Gobelets Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Parc de la Crapaudine Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc de la Crapaudine Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ludorama 8# Parc de la Crapaudine 2022-05-21 was last modified: by Ludorama 8# Parc de la Crapaudine Parc de la Crapaudine 21 mai 2022 Nantes Parc de la Crapaudine Nantes

Nantes Loire-Atlantique