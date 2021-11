Saint-Jean-de-la-Ruelle Ludothèque Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle LUDOpuces Ludothèque Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

LUDOpuces Ludothèque, 5 janvier 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. LUDOpuces

Ludothèque, le mercredi 5 janvier 2022 à 14:00

La Ludothèque de Saint Jean de la Ruelle organise une vente spéciale jeux et jouets pour faire des achats à petits. L’occasion de soutenir une initiative solidaire. Petits et grands, venez nombreux ! _**Pass sanitaire – Port du masque obligatoire**_

Entrée libre

Vente de jeux et de jouets entre particuliers Ludothèque 39 rue Jules Lenormand Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Ludothèque Adresse 39 rue Jules Lenormand Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Ludothèque Saint-Jean-de-la-Ruelle