Ludomouv' – jouer ensemble

Du samedi 22 avril 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Les Ludomouv’ itinérantes se déplacent d’un arrondissement à un autre. Elles sont animées par des ludothécaires professionnels des associations « Kaloumba » et « À l’Adresse du Jeu ». Quand trouver les Ludomouv itinérantes ?

Elles sont ouvertes : les mercredis, samedis et dimanches durant la période scolaire

– de 15h à 19h d’avril à mi-septembre

– de 14h à 18 h début octobre

– de 13h30 à 17h30 pour les vacances d’automne. Découvrez le programme des Ludomouv’ itinérantes 2023Découvrez d’autres lieux de jeux à Paris en cliquant sur ce lien 31 mai > 18 juin Place de Budapest (9 e )

) Place Stalingrad (19e) Cet été, les Ludomouv sont aussi à Paris Plages 8 Juillet > 3 septembre

Avec les associations « Kaloumba » et À « l’adresse du jeu », du mercredi au dimanche de 15h à 19h : Rives de Seine et Bassin de la Villette 21 juin > 16 Juillet

Jardins d’Éole (18e) 21 juin > 9 juillet Jardin du Ranelagh (16e) 11 > 16 juillet Site baignade Léo Lagrange (12e) 18 > 30 juillet Jardin Hans et Sophie Scholl (17 e )

) Place Ambroise Croizat (14e) 1er > 6 août Square Sarah Bernhardt (20 e )

) Parc de Choisy (13e) 8 > 20 août Square Charles Hermite (18 e )

) Square Emmanuel Fleury (20e) 22 août > 3 septembre Parc des Buttes Chaumont

Parc Kellermann (13e) 6 septembre > 1er octobre Square Majorelle, esplanade R. Lebas (11 e )

) Place Maurice Quentin (Paris Centre) 4 > 22 octobre Avenue Bouvines/Nation (11e) 4 > 29 octobre Place des Fêtes (19e) 24 > 29 octobre Jardin du Ranelagh (16e) 31 octobre > 5 novembre Rue Prévost Paradol (14 e )

) Place Henri Frenay (12e) Des Ludomouv en balade dans les arrondissements avec les associations Kaloumba et À l’Adresse du Jeu. Contact :

