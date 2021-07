Paris Bassin de la Villette Paris Ludomouv’ Bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ludomouv’ Bassin de la Villette Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Venez jouer sur le Bassin de la Villette ! Venez découvrir cet espace de jeux ouvert à tous, parents et enfants, et animé par des professionnel·le·s du jeu. Jeux de société ou jeux de construction, il y en aura pour tous les goûts ! Dans le cadre de l’opération Paris Plages Été 2021, la Maire de Paris souhaite renforcer l’animation proposée en faveur des familles et des enfants, des petits et des grands sur le Bassin de la Villette. Pour ce faire, une ludothèque en plein air, sur le modèle de l’R de jeux place de la République est déployée. Cet espace de convivialité et de mixité sociale permet le développement d’activités ludiques intergénérationnelles contribuant ainsi au « mieux vivre ensemble » et à la reconnaissance de la place de l’enfant dans la ville. Du mercredi au dimanche de 10h à 18h – Rendez-vous Quai de Seine. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux Bassin de la Villette quai de Seine Paris 75019

