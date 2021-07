Joinville-le-Pont Parc du Parangon Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Ludomobile Parc du Parangon Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Ludomobile Parc du Parangon, 28 août 2021, Joinville-le-Pont. Ludomobile

Parc du Parangon, le samedi 28 août à 19:00

Avant la séance de ciné plein air de 21h30, venez profiter du parc et jouer en famille. Jeux surdimensionnés en bois, jeux de société, jeux d’assemblage ou encore jeux de manipulation vous attendent pour apprendre, coopérer et s’amuser. Vous pourrez également pique-niquer dans le parc, et profitez des crèpes et autres gourmandises vendues sur place ! Attention, vous devez présenter un “pass sanitaire” (test négatif de moins de 48h / certificat de vaccination / certificat de rétablissement) à l’entrée de la Ludomobile.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Venez vous amuser au parc du Parangon ! Parc du Parangon parc du parangon joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Parc du Parangon Adresse parc du parangon joinville le pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Parc du Parangon Joinville-le-Pont