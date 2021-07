Joinville-le-Pont Parc du Parangon Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Ludomobile (jeux, atelier cirque, Bibli hors les murs) Parc du Parangon Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Parc du Parangon, le vendredi 23 juillet à 15:00

Dans le cadre de la Ludomobile, retrouvez l’équipe de La Bibli au parc du Parangon. Apprenez à créer de jolies cartes pop-up sur le thème du cirque ! Éléphants, chapiteaux et clowns vous attendent ! Pour allier le jeu et la gourmandise, vous pourrez déguster les crêpes, boissons et pop-corn vendus sur place. À 19h30, les jeunes qui auront effectué leur stage de cirque et les circassiens de la compagnie Le Fil de Soie vous feront profiter d’une déambulation cabaret-cirque, à ne pas manquer !

Entrée libre, à partir de 7 ans.

Les services de la Ville vous proposent des moments ludiques et joyeux à partager en famille. Parc du Parangon parc du parangon joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T20:00:00

