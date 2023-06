Atelier chant parents-enfants 0/5 ans Ludomédiathèque Labenne, 9 juin 2023, Labenne.

Labenne,Landes

La ludo-médiathèque vous propose une animtation « Chant parents-enfants 0/5 ans » le vendredi 9 juin de 18h à 18h45..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 18:45:00. .

Ludomédiathèque

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



The ludo-médiathèque offers a « Singing parents-children 0/5 years » event on Friday June 9 from 6pm to 6:45pm.

La ludo-médiathèque organiza el viernes 9 de junio, de 18.00 a 18.45 h, una actividad de « Canto para padres e hijos de 0 a 5 años ».

Die Ludo-Mediathek bietet Ihnen am Freitag, den 9. Juni von 18:00 bis 18:45 Uhr eine Animation « Eltern-Kind-Singen 0/5 Jahre » an.

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS