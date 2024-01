Goûters numériques : personnalise ton mug ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 5 mars 2024, Tourcoing.

Goûters numériques : personnalise ton mug ! 5 – 8 mars 2024 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants à partir de 10 ans et leurs parents.

Début : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T16:00:00+01:00

Des vacances pour s’amuser et apprendre, c’est ce à quoi t’invite le Pôle multimédia en proposant cet atelier DIY*

Le pôle multimédia t’invite durant un goûter numérique à personnaliser ton mug !

Au programme : découverte et utilisation de la cricut-mug-press.

*Do It Yourself = Fais le toi-même.

Présence nécessaire aux 3 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

