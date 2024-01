Goûters numériques : Roblox studio ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Goûters numériques : Roblox studio ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 27 février 2024, Tourcoing. Goûters numériques : Roblox studio ! 27 février – 1 mars 2024 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants à partir de 10 ans et leurs parents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:00:00+01:00 – 2024-02-27T16:00:00+01:00

Des vacances pour s'amuser et apprendre, c'est ce à quoi t'invite le Pôle multimédia en proposant cet atelier de création de jeu vidéo sur Roblox* Studio ! Au programme : découverte et utilisation du logiciel Roblox* Studio. Présence nécessaire aux 3 séances. *Roblox est un système de création de jeux en ligne où la majorité du contenu est créé par des créateurs de jeux «amateurs» dans le studio Roblox. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés par le monde entier, souvent en ligne, via une application pour téléphone ou tablette ou un navigateur Web. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

