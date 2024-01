Initiations informatiques : comment fonctionne une imprimante 3D résine ? Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Initiations informatiques : comment fonctionne une imprimante 3D résine ? Samedi 24 février 2024, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Public adulte.

2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:00:00+01:00 Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : Comment fonctionne une imprimante résine ?

Si l’impression 3D vous passionne ou attise votre curiosité, cet atelier est fait pour vous ! Vous n’avez besoin d’aucune expérience préalable en informatique pour participer, votre curiosité et votre envie d’apprendre suffisent !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

