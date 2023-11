Conférence sur les troubles de l’apprentissage Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 18 novembre 2023, Tourcoing.

Conférence sur les troubles de l’apprentissage Samedi 18 novembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Public adulte, parents et professionnels de l’éducation.

Cette conférence vise à sensibiliser à la fois les parents et les professionnels de l’éducation pour mieux comprendre, soutenir et accompagner les enfants atteints de troubles des apprentissages (Dys, TDA/H, etc.). Vous y découvrirez des informations essentielles, des conseils pratiques et des ressources précieuses pour favoriser la réussite de tous les enfants.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

