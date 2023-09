Initiations informatiques : l’intelligence artificielle (IA), qu’est-ce que c’est ? Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Initiations informatiques : l’intelligence artificielle (IA), qu’est-ce que c’est ? Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 18 novembre 2023, Tourcoing. Initiations informatiques : l’intelligence artificielle (IA), qu’est-ce que c’est ? Samedi 18 novembre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Public adulte. Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : L’intelligence artificielle, qu’est-ce que c’est ? Si l’intelligence artificielle (IA) vous passionne ou attise votre curiosité, cet atelier est fait pour vous ! Vous n’avez besoin d’aucune expérience préalable en informatique pour participer, votre curiosité et votre envie d’apprendre suffisent ! Au cours de cet atelier interactif, nous vous guiderons à travers les concepts fondamentaux de l’intelligence artificielle, de manière simple et accessible. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

