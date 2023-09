Cartographie à la découpeuse laser Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Cartographie à la découpeuse laser Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 24 octobre 2023, Tourcoing. Cartographie à la découpeuse laser 24 – 27 octobre Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 10 ans. Des vacances apprenantes et créatives, c’est ce que vous propose le pôle multimédia de Tourcoing avec un atelier cartographie ! Pendant trois jours vous aurez l’occasion de donner vie à une vision personnelle de votre quartier en créant une cartographie unique à l’aide d’une découpeuse laser. Plongez dans une expérience créative, apprenez de nouvelles compétences et repartez avec une pièce d’art originale, témoin du lien intime que vous entretenez avec votre environnement quotidien. Présence nécessaire aux 3 séances. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Tourcoing 59200 Bourgogne
Nord
Hauts-de-France
03 59 63 43 00

