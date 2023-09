Initiations informatiques : FranceConnect : c’est quoi, comment ça marche ? Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 21 octobre 2023, Tourcoing.

Initiations informatiques : FranceConnect : c’est quoi, comment ça marche ? Samedi 21 octobre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : FranceConnect : c’est quoi, comment ça marche ?

FranceConnect est la solution de l’État pour faciliter la connexion à vos services et démarches en ligne. Elle permet d’accéder à plus de 1400 services en utilisant un compte et un mot de passe que vous possédez déjà.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

https://franceconnect.gouv.fr/