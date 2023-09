Atelier Stretching postural Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Atelier Stretching postural Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 14 octobre 2023, Tourcoing. Atelier Stretching postural Samedi 14 octobre, 13h30 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Public adulte. Des cours de stretching à la maison gratuitement ça vous tente ?

Découvrez les nouvelles ressources numériques de la MEL le temps d’une séance de stretching postural, animée par un vrai professeur ! Tout le programme ici Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 06 59 63 43 00 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Tourcoing
Lieu Ludomédiathèque Colette
Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville Tourcoing

