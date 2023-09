Cet évènement est passé Initiations informatiques : découverte de la médiathèque en ligne Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Initiations informatiques : découverte de la médiathèque en ligne Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 16 septembre 2023, Tourcoing. Initiations informatiques : découverte de la médiathèque en ligne Samedi 16 septembre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Public adulte. Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : Découverte de la médiathèque en ligne Disponible 24h sur 24 et où que vous soyez, La Médiathèque en ligne vous propose de rester bien informé grâce à son offre de presse, de nourrir votre curiosité via sa plateforme de formation ou de programmer vos prochaines séances de cinéma à domicile à partir de son large catalogue de vidéo à la demande. Un abonnement dans une des bibliothèques métropolitaines vous donne accès gratuitement à ce nouveau service. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France

