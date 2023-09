Cet évènement est passé Doudous maison ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Doudous maison ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing, 13 septembre 2023, Tourcoing. Doudous maison ! Mercredi 13 septembre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents. Atelier animé par Sidonie Bencik, créatrice textile. Les doudous créés seront exposés à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pourront être récupérés par leurs propriétaires pendant l’animation racontine du 16 septembre. Financé par la Cité éducative Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/racontines-8464891 »}, {« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-tourcoing »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Tourcoing
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
Tourcoing
Departement
Nord
Age min
6
Age max
10

