Les P´tits Kili (ludomédiathèque Colette) Ludomédiathèque Colette, 14 juin 2023, Tourcoing. Les P´tits Kili (ludomédiathèque Colette) Mercredi 14 juin, 10h30 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Heure du conte pour les 0-3 ans. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T10:30:00+02:00 – 2023-06-14T11:30:00+02:00

2023-06-14T10:30:00+02:00 – 2023-06-14T11:30:00+02:00

