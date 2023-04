Rallye Lecture Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Rallye Lecture Ludomédiathèque Colette, 17 mai 2023, Tourcoing. Rallye Lecture Mercredi 17 mai, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 6 ans. En partenariat avec le centre social Marlière – Croix Rouge, lecture et atelier sur les pays du monde. Venez découvrir l’Europe dans un voyage en contes, comptines et peinture.Venez découvrir l’Europe dans un voyage en contes, comptines et peinture. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T10:00:00+02:00 – 2023-05-17T11:00:00+02:00

