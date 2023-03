Goûters numériques : autoprothèses et super pouvoirs Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Goûters numériques : autoprothèses et super pouvoirs 18 – 21 avril Ludomédiathèque Colette, Tourcoing. Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 10 ans. Des vacances pour s'amuser et apprendre, c'est ce à quoi t'invite le pôle multimédia en proposant cet atelier DIY*. En présence de l'artiste Élodie Derache, plasticienne, tissez des liens entre l'anatomie et la spiritualité, entre le corps et les émotions, les pensées, entre les mondes humains, minéraux, végétaux et animaux à l'aide de matière première de récupération et de collecte dans la maison, dans la nature. Dans le cadre de cet atelier, une visite de l'exposition « VOYAGE ANATOMIQUE » au centre d'art contemporain Espace Croisé de Roubaix aura lieu le mercredi 19 avril 2023. *DIY : Do It Yourself (fais-le toi-même).

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-21T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00 Élodie Derache

