Atelier et présentation de l’exposition du MUBA « Valérie Belin. L’incertaine beauté du monde » Ludomédiathèque Colette, 25 mars 2023, Tourcoing. Atelier et présentation de l’exposition du MUBA « Valérie Belin. L’incertaine beauté du monde » Samedi 25 mars, 16h00 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Présentation de l’exposition du MUba « Valérie Belin. L’incertaine beauté du monde », suivie de l’atelier « Un portrait chinois ». Technique : découpage, collage, crayons aquarellables. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Venez suivre un atelier dans la cadre de la programmation de l’exposition du MUba « Valérie Belin. L’incertaine beauté du monde ».

Cette exposition inédite présente une centaine d’œuvres de Valérie Belin, artiste-photographe reconnue à l’international. Maniant le noir et blanc comme la couleur, le portrait et la nature morte, Valérie Belin interroge les stéréotypes de genre et de société, tout en soulignant la beauté et la fragilité, incertaines, du monde. Présentation de l’exposition suivie de l’atelier « Un portrait chinois » : créez un photomontage en choisissant les images qui vous représentent le mieux. La compostion est retravaillée à l’aquarelle pour la rehausser avec une gamme de couleurs personnalisée.

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Ville Tourcoing Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing Departement Nord

