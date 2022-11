Initiation informatique : Sensibilisation au Digital Cleanup Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Initiation informatique : Sensibilisation au Digital Cleanup Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Ludomédiathèque Colette, 18 mars 2023, Tourcoing. Initiation informatique : Sensibilisation au Digital Cleanup Day (Journée mondiale du nettoyage numérique) Samedi 18 mars 2023, 10h00, 13h30 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Atelier de sensibilisation à l’impact du numérique sur l’environnement. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Le pôle multimédia vous propose un nouveau rendez-vous : le Digital Cleanup Day ! (Journée mondiale du nettoyage numérique) Après le succès des 3 premières éditions portées par la France, le Cyber World Cleanup Day devient un programme global, change de nom et d’identité graphique en 2023 pour devenir le Digital Cleanup Day ! Une matinée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique : l’équipe du pôle multimédia vous donnera quelques conseils et des outils pour limiter l’impact de votre activité numérique sur la planète. Une après-midi dédié à une « Install Party » : offrez une nouvelle vie à votre équipement (smartphones, ordinateurs et tablettes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T17:30:00+01:00 Cyber world clean up day

