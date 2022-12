Goûters numériques : Découverte de la robotique et du coding Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Goûters numériques : Découverte de la robotique et du coding Ludomédiathèque Colette, 14 février 2023, Tourcoing. Goûters numériques : Découverte de la robotique et du coding 14 – 17 février 2023 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 10 ans.

Découvrez la robotique et le coding avec le robot mBot® Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Des vacances apprenantes et ludiques, c’est ce à quoi vous invite le Pôle multimédia en vous proposant cet atelier robotique autour du robot mBot®.

Au programme : de la construction de robot, du coding, des courses de robot avec des obstacles à éviter ! Qu’est-ce que le robot mBot ?

Le robot pédagogique mBot, de Makeblock, est un robot éducatif pour enfant pour mener un apprentissage ludique de la programmation et de la robotique.

Facile à monter, rapide à connecter, il offre de nombreuses fonctionnalités permettant de réaliser des activités très variées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T14:00:00+01:00

2023-02-17T16:00:00+01:00 Droits réservés

