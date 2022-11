Initiation informatique : Découverte d’une découpeuse vinyle et d’une presse à chaud Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Initiation informatique : Découverte d’une découpeuse vinyle et d’une presse à chaud Ludomédiathèque Colette, 11 février 2023, Tourcoing. Initiation informatique : Découverte d’une découpeuse vinyle et d’une presse à chaud Samedi 11 février 2023, 10h00 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Personnalisez votre T-shirt en floquant* vos propres réalisations et découvrez étape par étape le fonctionnement d’une découpeuse vinyle. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Atelier d’initiation à la presse à chaud et à la découpeuse vinyle. Personnalisez votre T-shirt en floquant* vos propres réalisations et découvrez étape par étape le fonctionnement d’une découpeuse vinyle. * Le flocage est un processus permettant d’appliquer un motif sur un tissu (un vêtement par exemple).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-11T12:00:00+01:00 Droits réservés

