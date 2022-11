Tournoi « Fall Guys » Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tournoi « Fall Guys » Samedi 26 novembre, 13h30 Ludomédiathèque Colette

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 10 ans.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette t’invite à fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo en participant à un tournoi « Fall Guys ». Affronte tes adversaires, esquive et plonge jusqu’à la victoire ! « Fall Guys » est un jeu de groupe gratuit, multiplateforme et multijoueurs dans lequel toi et tes concurrents devez vous affronter dans des manches de courses d’obstacles absurdes et chaotiques jusqu’à ce qu’il ne reste que le vainqueur !

