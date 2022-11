Devenez bêta-testeur de jeu vidéo Ludomédiathèque Colette, 23 novembre 2022, Tourcoing.

Devenez bêta-testeur de jeu vidéo Mercredi 23 novembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette

Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.

Pour fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette et Plaine images vous invitent à devenir des bêta-testeurs de jeu vidéo !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Bourgogne Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr

À cette occasion, 2 jeux vous serons présentés :

SEEDOUT RUNNER

SeedOut Runner est le premier titre Maohi Games de l’univers SeedOut.

Dans ce jeu vidéo mobile de type runner, vous incarnez un Hoa en quête de manas.

Votre objectif est de récupérer le maximum de manas en évitant tous les dangers pour planter des arbres lors de votre course.

Les Hoa’s sont des petits compagnons qui sont présents et vous sont utiles dans tout l’écosystème de jeux vidéo SeedOut !

Chaque arbre virtuel planté finance la plantation d’un arbre réel !

THIS IS NO CAVE

This Is No Cave est un platformer sur PC qui se joue intégralement à la souris.

On y incarne un astronaute qui a écrasé son vaisseau sur une planète inconnue et qui se retrouve coincé au fond d’une galerie creusée par une créature extraterrestre géante.

Le but du jeu est de sortir votre avatar de ce puits avant de finir en amuse-gueule pour alien.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T14:00:00+01:00

2022-11-23T17:00:00+01:00

Plaine Images