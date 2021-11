Ludo’matins Saint-Symphorien-des-Bois, 15 décembre 2021, Saint-Symphorien-des-Bois. Ludo’matins Salle des marronniers Le Bourg Saint-Symphorien-des-Bois

2021-12-15 10:00:00 – 2021-12-15 12:30:00 Salle des marronniers Le Bourg

La ludothèque du Pôle Enfance jeunesse se déplace ! Mercredi 15 décembre de 10h à 12h30 à la salle des marronniers de St Symphorien-des-Bois sur le thème Jeux de réflexe (Dobble géant, Lynx…). Tout public et intergénérationnel, en famille ou entre amis… c'est GRATUIT ! Informations au 03 85 26 54 50 – 06 75 59 20 24 ou ludotheque@brionnaissudbourgogne.fr

