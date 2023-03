Ludolire : lectures et jeux Place d’Alsace Lanvallay Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Des lectures et des jeux à la bibliothèque, ça vous dit ?

Venez écouter les histoires de Delphine et jouer avec Bénédicte, de la ludothèque Au Bois des Ludes. Pour les enfants à partir de 4 ans – Inscription souhaitée bibliotheque@lanvallay.fr +33 2 96 85 90 72 Place d’Alsace Bibliothèque Lanvallay

