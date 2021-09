Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Ludo’kids “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Ludo’kids “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Un mercredi tous les 2 mois, les bibliothécaires vous invitent à venir jouer. Lors de cette séance, vous devrez aider les tortues à déposer leurs œufs sur la plage, participer à la construction d’une ruche et retrouver l’habitat des animaux ! Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents. Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (288m) 5 : Ourcq (323m) 60 : Laumière 60 : Jean Jaurès – Lorraine

Contact :Bibliothèque Crimée 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://m.facebook.com/bibliothequecrimee/?ref=page_internal

2021-10-13T14:30:00+02:00_2021-10-13T16:00:00+02:00

