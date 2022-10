Ludofolies 2022

Ludofolies 2022, 16 octobre 2022, . Ludofolies 2022



2022-10-16 14:00:00 – 2022-10-16 19:00:00 EUR 0 0 Après-midi à la découverte d’une cinquantaine de jeux de société pour tous publics. Venez-vous amuser entre amis ou en famille. Un moment convivial pour tester de nouveaux jeux ! Petite buvette et crêpes. Un événement organisé en partenariat avec Jocade. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville