Ludo’florie Saint-Louis, 24 avril 2022, Saint-Louis.

Ludo’florie Saint-Louis

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

Ce grand marché aux fleurs et aux végétaux fête l’arrivée du printemps, la capitale des trois frontières devient la capitale des fleurs et des plantes. Des animations, des expositions, des ateliers, conseils et découverte… accompagnent l’événement. La ville de Saint-Louis sera spécialement fleurie par des professionnels de la déco florale. Et pour l’occasion tous les commerces ainsi que les serres municipales seront ouverts.

+33 3 89 69 52 47

Saint-Louis

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue