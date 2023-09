El Día de Juegos – Après-midi jeux Ludo’Chouette Wambrechies, 21 octobre 2023, Wambrechies.

El Día de Juegos – Après-midi jeux Samedi 21 octobre, 15h00 Ludo’Chouette Sur inscription

Mesdames et messieurs, vous êtes officiellement conviés à une après-midi ludique et mortelle….

A quelques jours de la journée mexicaine El Día de Muertos, la Ludo’Chouette ouvre ses portes aux vivants !

Sous le regard des Calaveras, laissez-vous guider par vos hôtes parmi la multitude de jeux disponibles.

Au programme : Skull, Moustache Gracias, Fiesta de los Muertos et bien d’autres jeux autour du thème du jour.

Et si vous souhaitez jouer le jeu jusqu’au bout, venez maquillés et costumés !

Deux créneaux diponibles, sur inscription : 15h – 17h et 17h – 19h

Ludo'Chouette 137 Rue du Pont-Levis, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

Jeux Mexique

Service communication – Mairie de Wambrechies