La Ludo 9 ¾ Ludo’Chouette Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Wambrechies

La Ludo 9 ¾ Ludo’Chouette, 22 octobre 2022, Wambrechies. La Ludo 9 ¾ Samedi 22 octobre, 15h00 Ludo’Chouette La ludothèque s’ouvre à tous samedi 22 octobre 2022 de 15h à 19h pour un grand moment de jeu autour de l’univers d’Harry Potter. Ludo’Chouette 137 Rue du Pont Levis, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Que vous soyez ou non inscrits à la Ludo’Chouette, venez profiter d’un bon moment en famille et entre amis autour des jeux thématiques inspirés de l’univers de Harry Potter, de la sorcellerie et des créatures magiques !

Pas de stress pour apprendre à jouer, la team de la ludo sera là pour vous expliquer les règles.

Gratuit, entrée libre ouverte à tous, adhérents ou non de la Ludo’chouette, dès 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T15:00:00+02:00

2022-10-22T16:00:00+02:00 Ville de Wambrechies

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Ludo'Chouette Adresse 137 Rue du Pont Levis, 59118 Wambrechies Ville Wambrechies lieuville Ludo'Chouette Wambrechies Departement Nord

Ludo'Chouette Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/

La Ludo 9 ¾ Ludo’Chouette 2022-10-22 was last modified: by La Ludo 9 ¾ Ludo’Chouette Ludo'Chouette 22 octobre 2022 Ludo'Chouette Wambrechies Wambrechies

Wambrechies Nord