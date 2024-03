Ludo Tour Village Saint-Martin-du-Puy, mercredi 13 mars 2024.

Ludo Tour Village Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Après-midi jeux et lectures ouvert à tous de 0 à 99 ans. Avec un goûter ! Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Organisé par la ludothèque du Centre Social des Portes du Morvan en partenariat avec les bibliothèques du Morvan et Lire et Faire Lire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:30:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Salle communale

Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jan-auke.oost@cs-lormes.fr

L’événement Ludo Tour Village Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2024-02-29 par COORDINATION NIEVRE