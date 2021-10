Créon Créon Créon, Gironde Ludo Pirates Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Créon Gironde D’ octobre à décembre la ludothèque Kaléidoscope organise des soirées :

Famille chasse aux trésors monstrueuse,

Une soirée jeu Ados Survie,

Ludothéque Kaléidoscope

