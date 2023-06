ARTISTES NOCEENS Ludo-Médiathèque Neuilly-sur-Marne, 21 juin 2023, Neuilly-sur-Marne.

ARTISTES NOCEENS Mercredi 21 juin, 17h30 Ludo-Médiathèque

De 17h30 à 20h, sur le parvis de la médiathèque, la Ville aura le plaisir de vous présenter une sélection d’artistes nocéens talentueux, aux styles musicaux variés, qui vous feront vibrer lors de cette célébration musicale inoubliable.

Sonia et sa voix mélodieuse qui reprendra notamment « Hero » de Maria Carey, frissons garantis !

Du RAP « made in Neuilly » avec Apoll0ïd.

Chajini, élève du conservatoire, interprète à la guitare des classiques avec une grande finesse.

Accompagné de son comparse Akash leur jeu fluide et émouvant ne manquera pas de vous captiver.

Diane est une véritable artiste qui excelle dans plusieurs domaines. Elle vous étonnera avec sa voix suave et son univers blues pour vous faire découvrir des classiques comme ses propres compositions.

Enderson interprète des classiques de la soul (Ray Charles, Nina Simone). Sa voix harmonieuse captive et nous emporte dans un voyage musical poétique.

Victor avec ses rythmes envoûtants et de sonorités exotiques, est prêt à faire vibrer les foules. Ses textes, mêlant français et créole, sauront vous faire danser et vous faire oublier tous vos soucis.

Si vous êtes un amateur de riffs puissants et de solos de guitare endiablés, alors ne manquez pas la prestation Ludovic, qui s’est donné comme mission de faire découvrir la musicalité des morceaux de la scène Métal.

Rwanaa et son flow. Laissez-vous emporter par ses texte forts et poignants.

Ludo-Médiathèque 100 avenue du 8 mai 1945 93330 neuilly sur marne Neuilly-sur-Marne 93330 Fauvettes Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:15:00+02:00

© Hartland Villa