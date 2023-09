Déconnexion I Exposition Ludo-médiathèque Le Château Bruges, 6 décembre 2023, Bruges.

Déconnexion I Exposition 6 décembre 2023 – 12 janvier 2024 Ludo-médiathèque Le Château Entrée libre

Les écrans (dont la définition étymologique est l’obstacle) sont devenus le principal outil de communication entre les humains. Ces images donnent à voir et à penser l’absurdité de notre monde connecté en remplaçant nos smartphones par des cabines téléphoniques.

Il y a 20 ans, la France en comptait près de 300 000. Avec l’apogée du portable, elles ont disparu aujourd’hui de nos paysages. Ces cabines nous permettaient de téléphoner en pleine rue en protégeant notre intimité. Chaque minute de communication était payante. C’était un autre monde, un monde plus incertain et plus fragile, où l’on pouvait encore perdre un numéro de téléphone écrit sur un bout de papier, ignorer la provenance d’un appel, ne pas être joignable. Un rendez-vous loupé, c’était peut-être pour toujours. Il y avait un rapport à l’absolu et à l’absence, que la connexion permanente d’aujourd’hui a rendu obsolète.

Entrée libre I Tout public

Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.espacetreulon.fr/detail/deconnexion/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:30:00+01:00

2024-01-12T09:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:30:00+01:00

exposition culture

Stéphanie Lacombe