Conférence Médiarchi : la bibliothèque, l’espace de convivialité Jeudi 9 novembre, 19h00 Ludo-médiathèque Le Château

De façon accessible et dynamique, Caroline Mazel, Architecte, Maître de conférences à l’Ensap Bx et fondatrice de Médiarchi, nous propose de mieux comprendre la raison d’être des formes bâties qui nous entourent et constituent notre cadre de vie. De la bibliothèque « supermarché » aux « cathédrales » et « ruches » actuelles, nous essayerons de comprendre comment ces équipements ont évolué.

Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

Caroline Mazel