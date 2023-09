Halloween au Château Ludo-médiathèque Le Château Bruges, 20 octobre 2023, Bruges.

Le Château se transforme en maison de l’horreur… Venez frissonner avec des propositions amusantes, étranges ou terrifiantes !

Vendredi 20 octobre / 19h30 > 22h

> Soirée jeux : énigmes et enquête au Château

Halloween approchant, la ludo-médiathèque Le Château vous propose une soirée jeux en famille ou entre amis. Venez résoudre des énigmes, mener l’enquête et surtout participer à une soirée chaleureuse et conviviale.

Tout public

Vendredi 27 octobre / 18h15>19h30

> Bordeaux Criminel : 1787 – 1960

L’auteur Daniel Salmon vient vous présenter son dernier livre paru aux ditions Le Festin. L’auteur décortique les faits divers à Bordeaux au cours des derniers siècles sous la forme d’un atlas du crime.

Mardi 31 octobre / 20h

> La nuit de l’horreur

Rejoignez-nous à l’Espace Treulon pour la diffusion du légendaire film Alien. Préparez-vous à frissonner devant cette oeuvre emblématique.

Durée 2h12

Verdredi 3 novembre / 18h

> Club lecture

Crime, suspense et sensations fortes garanties. Si vous adorez mener l’enquête, ce rendez-vous est pour vous ! Venez découvrir notre sélection de livres et films policiers.

Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ludomediatheque-bruges.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T19:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-11-03T18:00:00+01:00 – 2023-11-03T19:00:00+01:00

halloween jeux