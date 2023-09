Nuit des bibliothèques Ludo-médiathèque Le Château Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Nuit des bibliothèques Ludo-médiathèque Le Château Bruges, 7 octobre 2023, Bruges. Nuit des bibliothèques Samedi 7 octobre, 10h00 Ludo-médiathèque Le Château Entrée libre Pour sa 7ème édition (et la 2ème au Château), la Nuit des bibliothèques vous emporte à la découverte du sport sous toutes ses formes. À la ludo-médiathèque Le Château, c’est le rugby qui sera à l’honneur avec une programmation culturelle dédiée au ballon ovale, alors que la France accueille la coupe du monde. HORS JEU – Exposition sonore et photos

DU 3 AU 7 OCTOBRE

De 10h à 18h – Ludo-médiathèque Le plasticien sonore Eddie Ladoire a réalisé un projet avec des clubs de rugby sur les bruits lors des matchs : chocs, impacts, souffles, paroles, sifflets, frottements, chants du public … À partir de ces enregistrements montés, il a imaginé « Hors jeu », un voyage auditif au coeur d’un match de rugby. Diffusée sous forme d’installation, cette pièce radiophonique nous plonge dans la mêlée. MUR DIGITAL – Jeux de réflexes et d’adresses

SAMEDI 7 OCTOBRE

De 10h à 18h – Ludo-médiathèque Venez participer à l’expérience de la coupe du monde de rugby de manière interactive et amusante. Avec le mur digital vous pourrez vous essayer aux jeux d’adresse, de réflexes, de mémoire ou de précision avec un ballon de rugby, seul ou en équipe. Une animation fédératrice autour du sport accessible à tous, sportifs ou non ! CÉLÉBRACTION – Atelier créatif

SAMEDI 7 OCTOBRE

Horaire à venir – Ludo-médiathèque La Compagnie Paul les Oiseaux propose un nouveau projet aux écoliers de l’école Frida Kahlo : un processus créatif de danse guerrière de la victoire, inspiré des hakas. Il s’agira pour chaque groupe d’élèves d’imaginer hymne et danses, porteurs des valeurs qu’ils souhaitent défendre. L’objectif est de créer une danse chorale d’une minute que les enfants présenteront sur le parvis de la ludo-médiathèque. FIFA 2024 – Tournoi de jeu vidéo

SAMEDI 7 OCTOBRE

De 14h à 17h – Ludo-médiathèque Tentez de remporter le 1er tournoi FIFA 2024 de la ludo-médiathèque Le Château. Nombreux lots à gagner ! Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

