Visite du château par Franck Tallon Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Ludo-Médiathèque Le Château Gratuit. Entrée libre. Tout public à partir de 12 ans.

Venez rencontrer le graphiste Franck Tallon, créateur du 1% artistique du château. La visite vous est proposée autour de la créature qui s’étire, s’ébroue, se promène… et habite les lieux. Venez découvrir tous ses secrets !

Ludo-Médiathèque Le Château 6 rue du Carros, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 64 18 https://ludomediatheque-bruges.fr Située en cœur de ville, la ludo-médiathèque de Bruges s’est installée dans le Château Treulon entièrement réhabilité. Ce site patrimonial datant du XVIIIe siècle devient lieu de lectures, de jeux et de vie pour toutes et tous. L’architecture, les espaces, les cheminées et gravures d’origine ont été préservés. Une extension enterrée de 400 m2 ainsi qu’un théâtre de verdure ont été créés pour offrir de larges possibilités de rencontres. Étendu sur 4 niveaux, Le Château répond à de multiples usages. EN BUS : Arrêt Bruges Centre EN TRAM : Ligne C – Arrêt Gare de Bruges à 10 min à pied Ligne D – Arrêt Champ de courses Treulon à 10 min à pied EN TRAIN : Arrêt : Gare de Bruges à 10 min à pied EN VOITURE : Rocade sortie 6 direction centre-ville. À VÉLO : Station V3 Hôtel de Ville de Bruges L’entrée se fait en bas de l’amphithéatre de verdure. Un ascenseur extérieur permet de rejoindre le parvis pour les personnes à mobilité réduite ou bien si vous avez une poucette.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00