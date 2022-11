Thibault Cauvin Ludo-médiathèque Le Château Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Thibault Cauvin Ludo-médiathèque Le Château, 12 mai 2023, Bruges. Thibault Cauvin Vendredi 12 mai 2023, 20h30 Ludo-médiathèque Le Château

Entrée libre

Vendredi 12 Mai – 20h30 Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Thibault Cauvin

Vendredi 12 Mai

20h30 Une soirée hors du temps, qui promet d’être exceptionnelle.

Thibault Cauvin revient à Bruges avec un spectacle tout à fait particulier, entre concert et théâtre. Seul en scène, accompagné de sa guitare, il nous convie au bout du monde au travers des légendaires 33 Estudios Sencillos du génie cubain – Leo Brouwer. On peut considérer ces petites pépites musicales de ce dernier comme son journal intime. Il a écrit la première alors qu’il avait 16 ans, et la dernière l’été dernier, à 81 ans, dédiée à Thibault. Ce spectacle est un vrai voyage, qui marie à merveille la musique, les mots et une peinture, point de départ de l’épopée… Entrée libre

Durée : 1h10

Tout public « Des notes qui emmènent au bout du monde. »

FRANCE INTER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T21:40:00+02:00 Raphaëlle Yernaux-Catroux

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Ludo-médiathèque Le Château Adresse 6 rue du carros Ville Bruges lieuville Ludo-médiathèque Le Château Bruges Departement Gironde

Ludo-médiathèque Le Château Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/

Thibault Cauvin Ludo-médiathèque Le Château 2023-05-12 was last modified: by Thibault Cauvin Ludo-médiathèque Le Château Ludo-médiathèque Le Château 12 mai 2023 Bruges Ludo-médiathèque Le Château Bruges

Bruges Gironde