Le Chœur de Carmen Ludo-médiathèque Le Château Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Le Chœur de Carmen Ludo-médiathèque Le Château, 3 mai 2023, Bruges. Le Chœur de Carmen Mercredi 3 mai 2023, 19h00 Ludo-médiathèque Le Château

Entrée libre

Mercredi 3 Mai – 19h Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Choeur de Carmen – ONBA

Mercredi 3 Mai

19h Un voyage polyphonique pour découvrir l’opéra avec Carmen de Georges Bizet.

Composé de 40 artistes permanents, le Choeur de l’Opéra National de Bordeaux, placé sous la direction de Salvatore Caputo a une façon originale de nous faire découvrir cet opéra célébrissime avec ses airs entêtants et ses choeurs fameux. Chef-d’oeuvre immortel de l’opéra-comique, Carmen demeure l’archétype de l’opéra inspiré où l’inventivité et le souffle musical se conjuguent à une progression dramatique implacable. Loïc Richard accompagne l’histoire entre les extraits interprétés.

En cas de mauvais temps, le spectacle sera joué dans la grande salle de l’Espace Treulon. Entrée libre

Durée : 1h

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T19:00:00+02:00

2023-05-03T20:00:00+02:00 Roberto Giostra

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Ludo-médiathèque Le Château Adresse 6 rue du carros Ville Bruges lieuville Ludo-médiathèque Le Château Bruges Departement Gironde

Ludo-médiathèque Le Château Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/

Le Chœur de Carmen Ludo-médiathèque Le Château 2023-05-03 was last modified: by Le Chœur de Carmen Ludo-médiathèque Le Château Ludo-médiathèque Le Château 3 mai 2023 Bruges Ludo-médiathèque Le Château Bruges

Bruges Gironde