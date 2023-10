Rencontre littéraire : Bouquins Bouquines Ludo-médiathèque Lacanau, 9 novembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Allons à la rencontre des tous derniers romans achetés par la ludo-médiathèque. Découvrons les livres de la sélection pour partager tous ensemble nos impressions de lecture lors d’une rencontre qui aura lieu le 4 mai à l’Océan..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

Ludo-médiathèque Place de l’Europe

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let’s meet the latest novels purchased by the ludo-médiathèque. Let’s discover the books in the selection and share our reading impressions at a meeting to be held on May 4 at l’Océan.

Conozcamos las últimas novelas adquiridas por la ludo-médiathèque. Descubramos los libros de la selección y compartamos juntos nuestras impresiones de lectura en un encuentro que se celebrará el 4 de mayo en L’Océan.

Lernen Sie die neuesten Romane kennen, die von der Ludo-Mediathek gekauft wurden. Entdecken Sie die Bücher der Auswahl und tauschen Sie Ihre Leseeindrücke bei einem Treffen am 4. Mai im Océan aus.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Médoc Atlantique