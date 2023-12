« J’ai rêvé du Père Noël » Spectacle + de 4 ans ludo-médiathèque Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Aujourd'hui vous êtes invités au spectacle de la Compagnie La Marge Rousse dédiédédié aux 0/3 ans »J'ai rêvé du Père Noël ».



Sylvie Batby de la compagnie La Marge Rousse vous propose son super spectacle de Noël : « J’ai rêvé du Père Noël ! » Sylvie s’éveille en sursaut : elle vient de faire un rêve étrange avec le Père Noël ! Et tout cela avait l’air tellement réel ! Espérons qu’il ne s’agisse vraiment que d’un rêve, car le Père Noël qu’elle a rencontré, n’est pas tout à fait comme on peut l’imaginer… Attention : la bibliothèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 décembre après-midi. EUR.

ludo-médiathèque

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

