Café poétique Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 23 mars 2024, Cenon. Café poétique Samedi 23 mars 2024, 15h00

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00 Une animation organisée en partenariat avec l’association Alifs dont le comédien Wahid Chakib, la poétesse Brigitte Giraud, la danseuse Azza et le musicien Mostafa el Harfi.

Pour adultes et adolescents. Gratuit sur inscription Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon

