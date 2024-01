Atelier de découverte scientifique « Les ours » Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, 20 février 2024, Cenon.

Atelier de découverte scientifique « Les ours » Mardi 20 février 2024, 15h00 Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T15:00:00+01:00 – 2024-02-20T16:15:00+01:00

Fin : 2024-02-20T15:00:00+01:00 – 2024-02-20T16:15:00+01:00

Il y a l’ours des contes et l’animal qui vit dans les montagnes. Au cours de cet atelier de découverte scientifique, les enfants de 7 à 11 ans apprennent à mieux connaître les ours et leur mode de vie.

A l’aide de pièces de collection et de matériel du Muséum Sciences et Nature, le médiateur aborde plusieurs facettes de la vie des ours : qu’est-ce qui différence l’ours en peluche du vrai ? Comment distinguer les espèces d’ours dans le monde ? Que mangent-ils ? Combien ont-ils de petits ? Comment passent-ils l’hiver ?

Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon 33150 Palmer Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ludomediatheque@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 77 »}]

(c) Muséum de Bordeaux